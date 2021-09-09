نادية مصطفى لـ«الشروق»: «الموسيقيين» لديها آلية لتطبيق قرار منع الغناء على «فلاشة»

تطبيق القرار من 16 سبتمبر لمنح المطربين فرصة تكوين فرق موسيقية تشاركهم الحفلات



أصدر الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قرارا يمنع جميع المطربين من الغناء على المسرح من الغناء بطريقة «بلاى باك» أو الغناء على «فلاشة»،

وأكد هانى شاكر فى قراره على ضرورة أن يصاحب أى مطرب على المسرح فرقة موسيقية تضم 8 عازفين على الأقل، ويشمل هذا القرار جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة، مشددا على أن من يخالف هذا القرار سيتم منع التعامل مع المنشأة، وسحب ترخيص الفنان المخالف للقرار.

أوضحت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن قرار منع المطربين من الغناء على الـ «فلاشة»، سيتم تطبيقه عن طريق آلية مندوبى النقابة، المتواجدين فى جميع أماكن إقامة الحفلات بمحافظات مصر، وسيكون هناك مراقبة من مجلس النقابة على تنفيذ القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على أى فنان أو صاحب مكان يخالف قرار النقابة.

وأكدت نادية مصطفى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قرار المنع يسرى على الجميع، وسواء صدرت المخالفة من نجوم الغناء أو مؤدى المهرجانات من حاملى تصاريح الغناء، وكذلك المغنيين الشعبيين.. وغيرهم، موضحة بأن المنع لا يسرى على الباند الغربى بأشكاله والتخت الشرقى التى تعتمد على عازفين يقل عددهم عن الثمانية، والذين يقدمون عروضا موسيقية فى الكافيهات أو المنشآت السياحية الصغيرة.

وأشارت إلى أن المغزى من القرار هو إيجاد فرص عمل للزملاء الموسيقيين، وليس الضرر بهم، وحرص النقابة على ملائمة الأسعار ومدى احتياج أماكن التشغيل لعدد معين من العازفين.

وذكرت نادية مصطفى أن هناك أحد المطربين الكبار قد تواصل مع النقابة بشأن دعوته لإحدى الحفلات، وعن إمكانية قيامه بالغناء على «فلاشة» من قبل مجاملة أصحاب الحفل، الأمر الذى رفضته النقابة شكلا ومضمونا، وألزمته باصطحاب بعض العازفين من فرقته إذا قرر الصعود على المسرح والغناء.

وأضافت عضو مجلس النقابة أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى، مؤكدة أن النقابة حددت هذا الموعد لتطبيق القرار، بحيث يكون هناك فرصة لكل المطربين من تكوين فرقتهم الموسيقية وعقد بروفات كافية للمطربين مع فرقتهم.

الجدير بالذكر أن قرار النقابة بمنع غناء المطربين والمؤدين من مطربى المهرجانات على الفلاشة بعد الأزمة التى فجرها مغنى المهرجانات حسن شاكوش، وتطاوله على عازفى الإيقاع خلال تراشق على المسرح بينه وبين زميله رضا البحراوى؛ حيث ترى النقابة فى قرارها أنه يعيد الاحترام لكيان الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربين والمغنيين، فضلا إلى دوره فى فتح أبواب العمل أمام الكثير من الموسيقيين الجالسين فى بيوتهم بسبب البطالة، واعتماد مطربى المهرجانات على الفلاشات رغم ما يحققوه من مكاسب مادية كبيرة نظير عملهم بالحفلات العامة والخاصة.