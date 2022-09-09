رئيسة تايوان تصف الملكة إليزابيث الثانية بـ«العمود الفقري للديمقراطية العالمية»

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أعربت رئيسة تايوان تساي إنج ون، اليوم الجمعة، عن تعازيها للحكومة البريطانية وشعوب الكومنولث والملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك وفقا لما أعلنه مكتبها.

وأشادت رئيسة تايوان - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - بالملكة إليزابيث الثانية باعتبارها العمود الفقري للديمقراطية العالمية، كما أشارت إلى أنها قادت الشعب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ومؤخرا ضد مواجهة الاستبداد العالمي.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.