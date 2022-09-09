عمر عصر يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

تأهل عُمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة إلى نهائي ببطولة إفريقيا في منافسات الفردي رجال، المُقامة حاليًا في دولة الجزائر.

ويأتي تأهل عُمر عصر إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه في نصف النهائي على الجزائري مهدي بولوسه، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4/0.

وكانت دينا مشرف، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة قد ضربت موعدًا لمواجهة مواطنتها يسرا حلمي، في نهائي بطولة إفريقيا المُقامة حاليًا في الجزائر.

وتغلبت دينا مشرف على مواطنتها هنا جودة في نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-1، لتكسر بذلك عقدة لاعبة الأهلي، التي حققت عليها الانتصار أكثر من مرة.

وتشهد بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، هيمنة مصرية على جميع منافسات البطولة، إذ تُوج الثنائي محمد البيلي وهنا جودة بذهبية منافسات الزوجي المختلط، بعد الفوز على خالد عصر ويسرا أشرف حلمي بنتيجة 4-2 في النهائي.

كما توج منتخب السيدات بذهبية الفرق عقب الفوز على المنتخب التونسي، فيما حقق الرجال المركز الأول بعد التغلب على الجزائر 3-1.