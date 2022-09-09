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فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مباراة الزمالك والهلال السعودي في كاس سوبر لوسيل، المقاصة بقطر.

تقدم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 18 من كرة ساقطة في الشباك بعد انفراد، بينما تعادل زيزو للزمالك في الدقيقة 33 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

بدأ المباراة بضغط مبكر من الهلال على دفاع الزمالك، ومحاولات لإجباره على ارتكاب أخطاء، بينما مرت الدقائق الأولى دون خطورة سواء على مرمى محمد عواد أو عبدالله المعيوف.

حصل الهلال على فرصة خطيرة بخطأ لصالح المالي موسى ماريجا بحدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 8، وسددها سلمان الفرج لترتد من الحائط إلى ماريجا الذي سدد وابعدها عواد

أبعد دفاع الزمالك كرة خطيرة في الدقيقة 11 من عرضية سعود عبدالحميد، ليظل الزعيم صاحب الأفضلية على مستوى الاستحواذ والسيطرة والوصول للمرمى.

أول فرصة للزمالك كانت من عرضية سيف الدين الجزيري في الدقيقة 14 باتجاه زيزو لكن تمريرة التونسي كانت أطول من اللازم لتضيع فرصة محققة.

أخطأ شيكابالا في تسلم إحدى الكرات في مواجهة حارس الهلال، لتصل سهلة في الدقيقة 16.

الهلال يتقدم

نجح النيجيري أوديون إيجالو في تسجيل هدف الهلال الأول بالدقيقة 18، بعدما تسلم كرة ساقطة خلف الدفاع ليضعها من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

بعد الهدف نشط الزمالك بحثا عن تسجيل التعادل، حيث بدأ في فتح جبهات أملاً في إيجاد ثغرات في عمق الدفاع الأزرق.

سدد إمام عاشور كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 28 من مسافة ليست قريبة.

اعتمد الهلال على المرتدات السريعة أمام ضغط الزمالك وسيطرته على الكرة لكن الزعيم احتفظ بخطورته أيضا.

وفي الدقيقة 31 سدد سلمان الفرج كرة قوية تصدى لها عواد ليستعيد الهلال سيطرته على منطقة الخطورة.

الزمالك يتعادل

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 32 من تمريرة رائعة عن طريق إمام عاشور لسيف الدين الجزيري لترتد من الحارس عبدالله المعيوف، ويتابعها هداف الدوري المصري في الشباك.

كاد الهلال أن يعود للتقدم من جديد، بعدما نجح إيجالو مرة أخرى في الانطلاق خلف الدفاع، ومرر عرضية أقوى من اللازم تابعها ياسر الشهراني بتسديدة أرضية بجوار القائم.

تابع عواد عرضية خطيرة في الدقيقة 41 من المتألق سعود عبدالحميد قبل أن تصل إلى قدم إيجالو أو ماريجا.

وتصدى حارس الزمالك لكرة خطيرة في الدقيقة الأخيرة عن طريق المالي موسى ماريجا لتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الهلال.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع فيريرا بالوافد الجديد إبراهيما نداي على حساب شيكابالا ليواصل الاعتماد عليه في الجبهة اليمنى، كما لعب محمد أشرف روقا في وسط الملعب على حساب نيمار في محاولة لإغلاق محاور الخطورة الهلالية.

أنقذ الونش فرصة خطيرة من جملة مشتركة بين ماريجا وإيجالو في الدقيقة 56 لتتحول هجمة مرتدة سريعة للزمالك لم تستغل.

أهدر إيجالو فرصة خطيرة للهلال في الدقيقة 59 بعد متابعة لكرة عرضية في غفلة من الدفاع.

أجرى رامون دياز أول تبديلاته بخروج ماريجا ونزول ميشال ديلجادو بالدقيقة 66.

استعاد الهلال أفضليته وأهدر سالم الدوسري فرصة محققة من عرضية سعود عبدالحميد في الدقيقة 67، حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات.

رد الجزيري بفرصة مهدرة وتسديدة علت العارضة بكثير بعدما تهيأت له أمام الدفاع والمرمى.

سدد ديلجادو كرة خطيرة في الدقيقة 71 بعدما توغل ومر بمجهود فردي لكن كرته مرت بجوار القائم.

مرة أخرى سدد إيجالو باتجاه مرمى عواد لكن حارس الزمالك تصدى للكرة في الدقيقة 73، وسقط لتلقي العلاج.

دفع فيريرا بكل من زكريا الوردي ويوسف أسامة نبيه، حيث شارك المغربي الوافد الجديد على حساب حمزة المثلوثي، بينما خرج الجزيري ليحل محله المهاجم الشاب في الدقيقة 79.

في الدقيقة 81 نفذ الزمالك هجمة منظمة انتهت بتمريرة إمام عاشور إلى زيزو الذي سدد بجوار القائم.

منع محمد جحفلي مدافع الهلال فرصة زملكاوية خطيرة عن طريق نداي الذي كاد ينفرد بالمرمى من منتصف الملعب ليحصل لاعب الفريق السعودي على بطاقة صفراء بالدقيقة 83.

شارك لوسيانو في الهلال بدلا من سلمان الفرج في الدقيقة 84، وفي الدقيقة الأخيرة لعب عبدالله جمعة على حساب أحمد فتوح في الزمالك.

سدد يوسف أسامة كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

حصل زكريا الوردي على بطاقة صفراء إثر إعاقة ميشال في هجمة خطيرة.