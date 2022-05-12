فيريرا يكشف سر تفوق الهلال ويشكر لاعبي الزمالك

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يعلم جيدا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته.

وقال المدير الفني للأبيض في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جدول المباريات كان صعبا في الدوري المصري وأنهينا المسابقة في نهاية شهر أغسطس الماضي ، وهناك بعض اللاعبين حصلوا على راحة وخاضوا ثلاث تدريبات فقط".

وأضاف فيريرا :" الزمالك خاض 4 تدريبات فقط قبل مباراة الهلال السعودي على العكس من المنافس الذي دخل اللقاء في كامل لياقته".

وتابع المدير الفني قائلا:" المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا تقديم مستوى جيد ، ومجاراة الهلال السعودي في اللقاء ، وبعد التأخر بهدف كان لدينا الإصرار على العودة ، لتصل المباراة الى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال في تحقيق الفوز".

وقال فيريرا :" أوجه التهنئة للاعبي الزمالك على الأداء خلال اللقاء ، وأشكر الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق ومساندته في هذه المواجهة المهمة، وكنا نأمل في العودة بالكأس، واللاعبون خاضوا المباراة بحماس مثل كل المباريات التي نخوضها في كافة البطولات".

وتحدث المدير الفني عن ركلات الترجيح قائلا " الركلة التي تم اعادتها للهلال لم تكن جيدة بالنسبة لنا ، وفي كل الأحوال نحن استطعنا مجاراة الهلال رغم عدم جاهزية الفريق بدنيا بسبب جدول الموسم الماضي ، والراحة التي حصل عليها الفريق ، لأننا مازلنا في بداية موسم جديد".

وشدد المدير الفني على أن الخسارة بركلات الترجيح تكلف الكثير، كما أن حارس الهلال تحرك هو الأخر في ركلات الترجيح، مضيفا أن الزمالك لم يكن مستعد بدنيا على العكس من المنافس، وأضاف فيريرا أن التغييرات التي أجراها كانت جيدة وأفادت الفريق.

وأوضح المدير الفني أن فريق الهلال يمتلك ميزة اللعب في دوري جماهيري منتظم، في حين أن الدوري المصري يشهد حضور 4 ألاف مشجع فقط في المباراة.

وفيما يخص ضغط المباريات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ودوري الموسم الجديد قال جوسفالدو فيريرا:" على اتحاد الكرة عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم حتى لا يعاني اللاعبون من الإرهاق ،و نحن لدينا أربعة أيام فقط قبل السفر إلى الكاميرون لخوض تحدي جديد بدوري أبطال أفريقيا ، ومن المهم بالنسبة لنا تخطي هذه المرحلة من التصفيات".

وتابع المدير الفني قائلا:" الزمالك عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا ، ونحن نحتاج إلى جهد كبير في الموسم الجديد".

وأبدى المدير الفني دهشته من خوض الزمالك لمنافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي في حين أن ثالث الدوري المصري يخوض البطولة من دور الـ32.