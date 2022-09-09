كييف: مقتل 383 طفلا وإصابة 743 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلنت كييف أن القوات الروسية قتلت 383طفلا وأصابت 743آخرين منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.



جاء ذلك في منشور لمكتب المدعي العام الأوكراني عبر تطبيق تليجرام، بحسب ما ذكرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



وهذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من بيانات تأتي من مناطق تشهد أعمالا حربية نشطة وأخرى محتلة مؤقتا أو تم تحريرها.

وبحسب المنشور، لحقت أضرار بنحو 2472مؤسسة تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي، وقد دمر منها 289 بالكامل.



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