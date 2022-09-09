ملك الماوري في نيوزيلندا يشيد بالملكة إليزابيث الثانية

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قال ملك الماوري في نيوزيلندا توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو إنه "تلقى بحزن" نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتابع أن إليزابيث زارت تورانجاوايواي مارا - المقر الرسمي للملك - في عدة مناسبات وتتمتع بعلاقة وثيقة مع ملكة الماوري الراحلة تي أريكينوي تي أتايرانيكاهو .

وكما كانت إليزابيث أطول ملكة جلست على العرش، فإن تي أريكينوي كانت أيضا أطول ملكة تحكم قبائل الماوري .

ووقعت الملكة إليزابيث شخصيا على قانون تسوية "وايكاتو روباتو" عام 1995 - وهو التشريع النيوزيلندي الوحيد الذي حصل على الموافقة الملكية شخصيا من قبل الملكة. واعترفت بالمصادرة غير المشروعة لـ 2ر1 مليون فدان من الأراضي في وايكاتو.

وقال توهيتيا: "هذا العمل مهم في حياة وتاريخ أمتنا ويحظى بتقدير كبير باعتباره تكريما للعلاقة بين الملكة والملكة".

وقال إن توهيتيا وزوجته بعثا "بالحب والاحترام إلى العائلة الملكية المجتمعة الآن في بالمورال".

وتابع "دعواتنا من أجل الملكة الراحلة والملك تشارلز".