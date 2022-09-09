مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بالبحيرة

لقيت شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بحروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم من أسرة واحدة؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بنصف نقل بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية في وادى النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل بالكيلو ٦٠ إتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود متوفين ومصابين.



إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وفاة "ميرفت محمود إسماعيل" ٦٥ سنة ربة منزل وتقيم فيصل الجيزة، و"لمياء عبد ربه عبد المعطى" ٣٥ سنة ربة منزل وتقيم فيصل، كما تبين إصابة كلا من "نبيل عبد ربة عبد المعطى" ٦٦ سنة بنزيف بالأنف وكسور بالساقين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "وريتال رامى خضر يوسف" ١٠ سنوات وتقيم فيصل.



وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج والجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.