اجتماع بين كولر وسامي قمصان على هامش تدريبات الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.