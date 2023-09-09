 السيسي يعزي شعب المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال المروع: مصر متضامنة معكم - بوابة الشروق
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السيسي يعزي شعب المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال المروع: مصر متضامنة معكم

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 7:12 م
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، العزاء للشعب المغربي الشقيق وللملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، الذي وقع ليل الجمعة/ السبت.

وقال، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخي جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء".

وأضاف: "اؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب".

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد الضحايا إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين، حتى الآن.

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