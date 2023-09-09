السيسي يعزي شعب المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال المروع: مصر متضامنة معكم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، العزاء للشعب المغربي الشقيق وللملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، الذي وقع ليل الجمعة/ السبت.



وقال، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخي جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء".



وأضاف: "اؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب".



وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد الضحايا إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين، حتى الآن.