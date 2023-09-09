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انتشر مقطع فيديو، يوثق مشهدا جديدا للحظة حدوث زلزال المغرب المدمر الذي خلّف كلفة بشرية ومادية ضخمة.

وأظهر الفيديو، لحظة وقوع الزلزال خلال أداء شاب مغربي لعبة فيديو، حيث كان في بث مباشر، واعتقد في البداية أن كرسيه يتحرك بسبب مشكلة فيه، لكن سرعان ما اكتشف أنه زلزال، فانتابته حالة من الهلع.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.