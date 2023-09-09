 تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات لوظائف الإدارة المدرسية في بيلا - بوابة الشروق
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تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات لوظائف الإدارة المدرسية في بيلا

﻿محمد نصار
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:43 م

• محافظ كفر الشيخ يوجه بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية
أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (وكيل ومدير مدرسة) لإدارة بيلا التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة، والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة، والمؤهلات العلمية، والسمات الشخصية والقيادية

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