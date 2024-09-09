محافظ القليوبية يستقبل طالبة كلية التربية النوعية صاحبة لوحات القناطر الخيرية

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الطالبة فاطمة علي غانم، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية جامعة بنها، لتصميمها لوحات فنية تعبر عن مدينة القناطر الخيرية، كما أهدت الطالبة المحافظ، لوحة فنية تعبر عن القناطر الخيرية.

وأبدى المحافظ، إعجابه بتلك الرسومات مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع جامعة بنها لإقامة معرض للفنون التشكيلية بالقناطرالخيرية، ودعا المحافظ إلى تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه والاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

من ناحيته أكد ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تولي اهتماما خاصا للنشاط الفني للموهوبين من أبناء جامعة بنها، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن

وأضاف رئيس الجامعة، إلى وجود خطة لاكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم والاهتمام بصقل مواهبهم، انطلاقًا من دور الجامعة في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوى الفكري لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أهمية تحفيز الطلاب على تنمية مواهبهم وإبداعاتهم من خلال أعمال فنية وتصورات مبتكرة يمكن طرحها للمجتمع المحلي بأسعار مناسبة واستثمار جهود أبنائنا الطلاب من اجل استمرار وزيادة الدعم الموجه لأبنائنا الطلاب، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة بنها بدعم وتشجيع محافظ القليوبية لإبداعات الطلاب ومشاركتهم المتميزة في احتفالا العيد القومي للمحافظة والتي تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية تربية نوعية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.