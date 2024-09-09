المركز الألماني للتثقيف الصحي يحذر من تناول الكحول أثناء الحمل

أكد المركز الاتحادي الألماني للتثقيف الصحي أنه لا يجوز للمرأة الحامل تناول الكحول تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإنها قد تسبب ضررا لطفلها غير قابل للعلاج.

وأشار المركز في اليوم الدولي للطفل المعتل من الكحول الموافق اليوم الاثنين إلى أن الكحول هو سم للخلايا يكون ضارا في كل مرحلة من مراحل الحمل، موضحا أن شرب كمية كبيرة من الكحول ولو لمرة واحدة خلال الحمل يكفي لإحداث ضرر بالجنين.

ويولد في ألمانيا سنويا أكثر من 10 آلاف طفل مصابين بإصابات مرتبطة بالكحول، بحسب بيانات المركز. ويعاني الأطفال المصابون بما يسمى اضطرابات طيف الكحول الجنيني من مشكلات سلوكية مثل الأرق والانفعالية ومشكلات في التعلم والنطق.

ويعاني حوالي 3 آلاف طفل من هؤلاء من شكل حاد لما يسمى بمتلازمة الكحول الجنينية، والتي يمكن أن تُحدِث تشوهات في الهيكل العظمي والأطراف والوجه بالإضافة إلى تلف الكلى أو عيوب في القلب. ولا يمكن علاج مثل هذه الأضرار، حيث تؤثر على الأطفال المصابين طوال حياتهم.

وقال بوركهارد بلينرت، مفوض الحكومة الألمانية لقضايا الإدمان والمخدرات: "خلال فترة الحمل يظل استهلاك الكحول هو السبب الأكثر شيوعا للتشوهات غير الجينية"، مشيرا إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة بشكل مثير للصدمة، وقال: " يستحق جميع الأطفال بداية جيدة في الحياة".