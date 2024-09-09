قصف إسرائيلي يستهدف منطقة مصياف في ريف حماة الغربي وسط سوريا

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تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري ليل الأحد/ الاثنين لقصف جوي إسرائيلي طال محافظة حماة وسط سوريا.

وقالت مصادر محلية في محافظة حماة أن "قصفاً إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف بريف حماة وأن حريقا كبيرا اندلع في منطقة حير عباس على طريق وادي العيون نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وأكدت المصادر المحلية أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الذي طال محيط مدينة مصياف وأن سيارات إسعاف توجهت إلى المناطق المستهدفة".

وأكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لقصف إسرائيلي شنته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية وأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري المتواجدة في محافظتي حماة وحمص تصدت للقصف الإسرائيلي الذي شنته طائرات حربية إسرائيلية على شكل ثلاث دفعات".

كما نقلت مصادر إعلامية محلية عن سقوط حطام صواريخ في مدينة طرطوس على الساحل السوري جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال مدير صحة حماة إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة مصياف.