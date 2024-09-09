أعادت أصداء عملية الكرامة التي أوقعت 3 عناصر أمن إسرائيليين في يد ضابط أردني متقاعد ذكريات قديمة عن معركة أردنية شهيرة تلقى بها جيش الاحتلال هزيمة مذلة وغير متوقعة على يد قائد أردني من المصادفة أنه "مشهور الجازي" جد منفذ العملية "ماهر الجازي الحويطي".

وتسرد جريدة الشروق بطولات الفريق "مشهور الجازي" جد الفدائي الأردني "ماهر الجازي".

-الدفاع عن فلسطين

وحسب موقع القلعة نيوز، شهد الجازي حرب 1948 حينما كان ملازم أول في صفوف الجيش الأردني يقاتل القوافل الإسرائيلية وحراسات المدرعات الخاصة بها في المحاور القريبة من قطاع غزة.

-معركة الكرامة

ذكرت قناة بي بي سي البريطانية أن مشهور الجازي كان قائد الجبهة الأردنية حين اندلاع معركة الكرامة مارس 1968.

وأراد الجيش الإسرائيلي إكمال توسعه بعد نكسة 1967، وقرر احتلال مرتفعات السلط الأردنية بحجة قتال الفدائيين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي يتوقع عدم جاهزية الجيش الأردني للقتال، ولكن الرد الأردني كان مفاجئا، وقاد مشهور الجازي قائد الفرقة الأولى الأردنية عملية التصدي على 3 محاور أمام الهجوم الإسرائيلي ليكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة.

وطلب جيش الاحتلال لأول مرة في تاريخه وقف لإطلاق النار لتنظيم انسحابه، لكن القيادة الأردنية رفضت واستمر الجازي في قصف القوات الإسرائيلية المنسحبة لإحداث الفوضى بها.

وقدر الجيش الأردني عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال بـ250 جنديا، بينما رجح الجازي، في لقاء له، عدد خسائر الاحتلال بـ1200 قتيل وجريح.

وقال الجازي، إن الجيش الأردني كان أضعف من حيث العدد والتسليح من جيش الاحتلال خلال معركة الكرامة، ولكن عنصر الإيمان كان له الدور في حسم المعركة لصالح الأردنيين، بحسب وكالة عمون الأردنية.