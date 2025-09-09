إدارة ترامب تطلق عملية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو

أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الاثنين، عن إطلاق عملية إنفاذ للهجرة في مدينة شيكاغو، ما يصعد من حدة المواجهة مع القادة الديمقراطيين في ولاية إلينوي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة إكس إن عملية "ميدواي بليتز" ستستهدف "المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجل الجنائي"، من دون أن تكشف تفاصيل عن كيفية تنفيذ المداهمات.

من جانبه، كتب عمدة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون على إكس أن المدينة لم تبلَغ مسبقا بالعملية.

وأضاف: "نحن نعارض أي إنفاذ للهجرة بطابع عسكري من دون ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة، بسبب سجل وكالة الهجرة والجمارك في احتجاز وترحيل مواطنين أمريكيين، وانتهاكها لحقوق مئات المحتجزين".

وتشتهر الوكالة بمداهمات ينفذها عناصر ملثمون، وتعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أساليبها.

أما حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتسكر، فاتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات لا تهدف إلى مكافحة الجريمة، قائلا عبر إكس: "بدلا من العمل معنا على تعزيز السلامة العامة، تركز إدارة ترامب على إخافة سكان إلينوي".

وكان ترامب قد صعّد من لهجته مؤخرا مستخدما خطابا وصورا استفزازية، إذ شارك خلال عطلة نهاية الأسبوع صورة وُلدت بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشال"، تُظهر أفق شيكاغو بأسلوب مستوحى من فيلم الحرب الشهير" أبوكاليبس ناو".