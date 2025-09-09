إعادة فتح صالة ركاب في مطار هيثرو بلندن بعد تحقيق بشأن احتمال وجود مواد خطيرة

أعلنت السلطات البريطانية أنها أعادت فتح جزء من صالة ركاب تم إغلاقها مؤقتا في مطار هيثرو بلندن اليوم الاثنين، حيث أشارت الشرطة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على وجود مادة خطيرة، تم اعتبار أنها السبب في إصابة نحو 20 شخصا.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن المرضى الذين تم علاجهم في الصالة رقم 4 لم يتعرضوا لإصابات خطيرة وأن رجال الشرطة لم يجدوا أي أثر لأي مواد خطيرة.

وقد تم إغلاق منطقة السفر في الصالة بأكثر المطارات البريطانية ازدحاما وإخلاؤها كإجراء احترازي لمدة ثلاث ساعات تقريبا حيث استجاب رجال الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف لبلاغ.

وتجمعت حشود من الركاب مع أمتعتهم خارج الصالة في وقت متأخر بعد الظهر. وبعد الغروب، لف بعض الركاب انفسهم ببطانيات الفضاء من أجل التدفئة.

وظلت منطقة الوصول في الصالة مفتوحة طوال الوقت وكانت جميع الصالات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

واعتذر المطار عن هذا الاضطراب وقال إنه يعمل على التأكد من أن كل الرحلات ستقلع كما هو مخطط لها.