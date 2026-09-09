بوتين يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الفيتنامي

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، اليوم الأربعاء، مع تو لام، رئيس فيتنام والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا.

وستنصب المحادثات على الوضع الراهن للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام، وآفاق مواصلة تطويرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس.)

وسيناقش الجانبان، على وجه الخصوص، العلاقات التجارية والاقتصادية، والروابط في مجالي العلوم والتعليم، والتبادلات الإنسانية، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

ومن المتوقع أن يعقب المحادثات اعتماد حزمة من الوثائق الثنائية بين البلدين.

وكان تو لام قد قام بآخر زيارة رسمية له إلى روسيا في مايو 2025. وأقر رئيسا البلدين، العام الماضي، إعلانا مشتركا بشأن التوجهات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية – الفيتنامية في المرحلة الجديدة.