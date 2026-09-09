 بوتين يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الفيتنامي - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 11:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

بوتين يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الفيتنامي

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:22 ص

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، اليوم الأربعاء، مع تو لام، رئيس فيتنام والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا.

وستنصب المحادثات على الوضع الراهن للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام، وآفاق مواصلة تطويرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس.)

وسيناقش الجانبان، على وجه الخصوص، العلاقات التجارية والاقتصادية، والروابط في مجالي العلوم والتعليم، والتبادلات الإنسانية، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

ومن المتوقع أن يعقب المحادثات اعتماد حزمة من الوثائق الثنائية بين البلدين.

وكان تو لام قد قام بآخر زيارة رسمية له إلى روسيا في مايو 2025. وأقر رئيسا البلدين، العام الماضي، إعلانا مشتركا بشأن التوجهات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية – الفيتنامية في المرحلة الجديدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك