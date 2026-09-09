متظاهرون في كوريا الجنوبية يطالبون السلطات بالنأي بنفسها عن حرب الشرق الأوسط

دعا عشرات المتظاهرين في كوريا الجنوبية سلطات بلدهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز، معتبرين أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران «ليست قانونية».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، رفع المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في سيول لافتات كُتب عليها: «لا تنضموا إلى حرب عدوانية».

يأتي ذلك في وقت تدرس السلطات الكورية الجنوبية إمكانية نشر قوات في مضيق هرمز للمساهمة في تأمينه، استجابة لضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يوم من إعلان سيول إنها أوفدت بعثة لتقييم الوضع في مضيق هرمز، مع التشديد على أن أي قرار بشأن نشر قوات هناك لم يُتخذ بعد.

وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، كوريا الجنوبية من الخضوع لما وصفه بأنه «ضغط وترهيب أمريكي».

وقال في منشور على منصة «إكس»: «إن أي نشر لقوات عسكرية أو مشاركة في العمليات من جانب دول أخرى في الخليج الفارسي أو مضيق هرمز لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره دعما مباشرا للطرف المسئول عن ذلك العدوان، وسيترتب عليه عواقب خطيرة».

وفي حال قررت سيول نشر قوات مسلحة في مضيق هرمز، فإن ذلك سيتطلب موافقة البرلمان بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية.