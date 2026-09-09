وزير الخارجية الألماني يطالب أوكرانيا بزيادة طلباتها من شركات التسليح الألمانية

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أوكرانيا بزيادة طلباتها من شركات الصناعات الدفاعية الألمانية.

وقال الوزير في بودكاست "رونتسايمر": "في الوقت الحالي، لسنا راضين تماما عن حجم (...) الطلبات في ألمانيا، ولهذا السبب طلبنا الآن من الحكومة الأوكرانية أن تراجع ذلك وأن تعمل على تحسين الوضع".

وقال فاديفول في حديثه مع نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد"، بول رونتسايمر، إن ألمانيا أصبحت الآن أقوى داعم لأوكرانيا بصورة مجملة، وأضاف: "ومن الطبيعي أن تستفيد صناعة الدفاع الألمانية من ذلك"، مشيرا إلى أنه أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك أيضا خلال زيارته الأخيرة، قائلا: "نحن نقف إلى جانبكم، وندعمكم، لكن يتعين على أيضا أن أفسر ذلك لدافعي الضرائب الألمان. والحد الأدنى هو أن تشركوا صناعة الدفاع الألمانية في جميع إجراءات شراء المعدات".

وأضاف فاديفول، أن ذلك بدأ بالفعل الآن، وقال: "لدينا شركات ناشئة مثيرة للاهتمام، على سبيل المثال في مجال الطائرات المسيرة. فنحن الألمان نتعلم الكثير أيضا من أساليب الحرب هناك"، مضيفا أن ذلك جيد لألمانيا أيضا، لأنه يجعلها أكثر أمنا، وقال: "لكنني أعتقد أنه من المشروع تماما أيضا أن نحدد مصالحنا ونقول إنه يتعين أن نستفيد نحن أيضا من ذلك".

وتدافع أوكرانيا منذ أكثر من 4 أعوام ونصف عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية، وتتلقى أموالا وأسلحة من حلفائها الغربيين. وبعد أن خفضت الولايات المتحدة دعمها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ازدادت أهمية دور أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، في هذا الدعم.