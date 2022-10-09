البر الرئيسي الصيني يسجل 441 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 441 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19، بينها 207 في منطقة منغوليا الداخلية و 53 في شينجيانج.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 1307 إصابات محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 184 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 244 ألفا و297 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.