ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء داخل أرض زراعية بالدقهلية

ألقت الأجهزة الامنية القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء داخل قطعة أرض زراعية بالدقهلية.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء داخل قطعة أرض زراعية خاصة بإحدى السيدات ومحاولة الأهالى منعه بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن تلك الواقعة، كما أمكن تحديد مالكة قطعة الأرض (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) وباستدعائها اتهمت (شخص، مقيم بدائرة المركز) بتهديدها بسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء داخل قطعة الأرض المشار إليها لوجود خلافات بينهما على شراء تلك الأرض، ومحاولة الأهالى منعه من ذلك، وأنها لم تقم بالإبلاغ.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسابقة بيعه الأرض المشار إليها للسيدة المذكورة منذ عام، وقيامها بدفع جزء من المبلغ المالى المتفق عليه، ولم تقم بسداد باقى المبلغ ومنعه من زراعة الأرض، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.