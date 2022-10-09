زيمبابوي: ضرائب شركات التعدين ستكون في شكل سلع ومبالغ نقدية

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إن سياسة جديدة تُجبر شركات التعدين على دفع نصف ضرائبها في شكل سلع والنصف الآخر نقدا ستبدأ اعتبارا من هذا الشهر في الوقت الذي تحاول فيه البلاد بناء مخزون من المعادن النفيسة والمخزونات المعدنية لأول مرة.



وستحتفظ الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي باحتياطيات من الذهب والألماس والبلاتين والليثيوم، حسبما قال منانجاجوا في عموده الأسبوعي الذي نشرته صحيفة صنداي ميل، ونقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



وأضاف: "بدءا من (تشرين الأول) أكتوبر، تطلب الحكومة الآن أن يأتي جزء من هذه الرسوم كمنتج تعدين مكرر فعلي فيما يتعلق بكل من المعادن الأربعة".



وأوضح أن البنك المركزي سيكون الوصي على الاحتياطيات، والتي ستكون في شكل المنتجات النهائية المصنعة، وليست الخام، حتى لو تم معالجتها في الخارج.