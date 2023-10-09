وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار شامل على قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض "حصارا شاملا" على قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب مع نشطاء حركة حماس لليوم الثالث.

وقال جالانت: "لن تكون هناك كهرباء، ولا مواد غذائية، ولا وقود".

وقُتل ما لا يقل عن 700 شخص في جنوب إسرائيل منذ أن شنت حماس هجوما واسع النطاق على إسرائيل برا وبحرا وجوا في مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن حماس هي التي دمرت المعابر المؤدية إلى إسرائيل أمس السبت، لذلك لم تكن حركة المرور المنتظمة على الحدود ممكنة تحت أي ظرف من الظروف.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في ظل ظروف سيئة بقطاع غزة، الذي يمتد لنحو 40 كيلومترا على طول البحر المتوسط.