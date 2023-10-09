متحف الفن الحديث في باريس يفتتح معرضا كبيرا لنيكولا دو ستيل

يخصص متحف الفن الحديث في العاصمة الفرنسية باريس، معرضا كبيرا للرسام الفرنسي نيكولا دو ستيل، يضم مئتي عمل منها نحو خمسين لم تعرض من قبل.

ويقام المعرض في إطار جهود لتجاوز الأسطورة الملصقة بالرسام الذي توفي منتحرا في عمر الحادية والأربعين في أنتيب بجنوب فرنسا.

وأوضح أحد القائمين على المعرض، المؤرخ الفني بيير وات، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أنه من المأمول أن يساهم المعرض في نبذ أسطورة "الأمير التعيس" والنظر إلى أعماله من منظور جديد، مشيرا إلى أن التركيز بدلا من ذلك سوف يكون على العملية الإبداعية.

وتعد حياة الرسام من طفولته اليتيمة في بروكسل ونفيه بعد الثورة الروسية حتى وفاته، أحد المواضيع الرئيسية لقراءة أعماله.

وصنع الرسام أعمالا قللت من اتجاهات وتصنيفات الساحة الفنية، حسبما تقول الغرف الحادية عشرة في معرض متحف الفن الحديث.

وبفضل مساعدة لجنة نيكولا دو ستيل، تمكن القائمون على المعرض من تعقب الأعمال الكثيرة من المجموعات الخاصة والاستعارة من مؤسسات مهمة.

ولا يفتقد المعرض بعضا من أهم أعماله التي تشمل "أجريجونتيه" و"حديقة الأمراء"، وهي أعمال نابضة بالحياة يمحي فيها الفارق بين التجريد والتصوير.

وأنتج نيكولا دو ستيل أكثر من ألف لوحة وما يقرب من نفس العدد من الرسومات في أقل من 15 عاما. وقال يوما الرسام إن الحياة تكون حزينةللغاية بدون اللوحات لذلك فهو يعجل بملئها بأعماله، مثلما يمكن القراءة في كتالوج المعرض الذي يستمر حتى 21 يناير.