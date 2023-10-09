قرار إسرائيلي باستمرار قصف غزة «حتى لو أدى لإيذاء الرهائن»

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرارا، اليوم، "باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".

يأتي القرار في وقت نفى مسئول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المسئول الإسرائيلي الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه، "لا توجد مفاوضات جارية".

ومن ناحية أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الاثنين، أنّ "لا مكان حاليا" للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار "العملية العسكرية" ضد الدولة العبرية.

وقال بدران في تصريح من الدوحة: "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه يعمل على إنقاذ إسرائيليين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد منذ هجوم السبت.

وقتل نحو 800 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حركة حماس، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين.