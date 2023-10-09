الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف بين لبنان وإسرائيل

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أن حفظة السلام التابعين لها اكتشفوا، في وقت مبكر من يوم الأحد، إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا.

وردا على ذلك تم إطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان، وفقا لبيان أصدرته اليونيفيل يوم الأحد.

وأوضحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة.

وأكدت أن حفظة السلام التابعين لها يظلون في مواقعهم ويقومون بمهامهم، ويواصل بعضهم العمل من الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

وحثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التابعة للقوة المؤقتة لخفض التصعيد لمنع التدهور السريع للوضع الأمني.