رفضت الصين، الاثنين، الدعوات لإدانة فلسطين في ظل الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أن الخروج من الصراع هو حل الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في تصريحات للصحفيين، إن "بكين تقف دائما مع العدالة والإنصاف، هي صديقة لكل من فلسطين وإسرائيل وتتمنى بصدق أن يتمكن الجانبان من التعايش السلمي".

وبحسب صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية، جاءت تصريحات ماو ردًا على "بعض الأصوات التي تضغط على الصين لإدانة فلسطين"، ومنها بيان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الذي دعا الصين إلى إدانة هجمات حركة حماس الفلسطينية.

- إدانة صينية

وفي هذا الخصوص قالت ماو: "تدين الصين جميع أعمال العنف وأي سلوك يضر بالمدنيين وتعارض تصعيد الوضع". وأعربت عن "قلق بالغ" إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر.

وأضافت: "نعتقد أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق نار واستعادة السلام"، مشددة على أمل بكين في أن "يتعاون المجتمع الدولي لتهدئة التوتر".

- سبيل الخروج من الصراع

وأكدت ماو، أن "السبيل للخروج من الصراع هو استئناف محادثات السلام وتنفيذ حل الدولتين والدفع باتجاه حل سياسي للقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.