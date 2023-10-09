تقرير: العثور على 260 جثة على الأقل في مهرجان إسرائيلي بعد الهجوم

تم العثور على 260 جثة على الأقل في موقع مهرجان في إسرائيل في أعقاب هجمات واسعة النطاق شنتها حركة حماس من قطاع غزة يوم السبت، حسبما ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد.

وقالت قوات الطوارئ التابعة لخدمة الإنقاذ "زاكا" للموقع إنها عثرت على الجثث.

وكانت حركة حماس قد هاجمت المشاركين في المهرجان بالقرب من الحدود مع غزة واختطفت أيضا العديد من الأشخاص من هناك إلى غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان حديثهم عن مذبحة. ويقال إن مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت تظهر المحتفلين وهم يفرون من طلقات المهاجمين.

وقتل ما لا يقل عن 700 شخص في إسرائيل في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس من غزة، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن دوائر طبية.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان رواد المهرجان البالغ عددهم 260 الذين قتلوا في الهجمات مشمولين بهذا العدد.