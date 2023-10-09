- يجب إحياء الموقف العربي كما تلخصه المبادرة العربية وأن تستأنف إثارة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

- لعل الإسرائيليين فهموا الآن أن نظريتهم في الأمن تهرأت

- الآن وقت عودة الإصرار العربي على عقد مجلس الأمن وطرح تشكيل إرادة جماعية لمفاوضات سلام

علق الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، منذ قليل، على الأحداث العسكرية المتصاعدة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال عمرو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "سد آفاق الأمل أمام شعب فلسطين وتحدي كرامته وإهانته وتولي حكومة تمارس تكريس الاحتلال والاستيطان والعنصرية والفاشية في الأراضي المحتلة مع صمت المجتمع الدولي أوصل الأمور إلى ما نشهده. تلك السياسة المتطرفة يجب أن توقف وإلا فالبديل المنطقي هو المقاومة وتصاعدها".

وتابع: "‏أن ما تسوقه جهات مشبوهة أن العرب أنفسهم يتجاهلون القضية الفلسطينية في اتصالاتهم الدولية وأن التطبيع (السلام مقابل السلام) هو المسار الوحيد الممكن أمر ظهر بطلانه. يجب إحياء الموقف العربي كما تلخصه المبادرة العربية وأن تستأنف إثارة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية".

واستكمل: "لعل الإسرائيليين فهموا الآن أن نظريتهم في الأمن تهرأت، وأن امنهم يتحقق فقط عبر السلام مع الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة والعيش معا في سلام تعاقدي. لعلهم فهموا أن القضية الفلسطينية لن تتبخر او تدفن وأنها حية تسعى. في المقابل فلسنا في وارد إزالة إسرائيل وإنما ضبط سلوكها".

واختتم: "‏لم تعد أي دولة تملك ٩٩٪ من أوراق أي لعبة دولية. الآن وقت عودة الإصرار العربي على عقد مجلس الأمن وطرح تشكيل إرادة جماعية لاجتماع ومفاوضات سلام تتم ضمن إطار زمني واضح وتستند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، وإلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية ذاتها".

وكانت أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى، حيث استهدفت عددا من المواقع والتحصينات العسكرية الإسرائيلية، وردًا على هذه الهجمات، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية.