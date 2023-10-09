العراق: الصدر يدعو إلى مظاهرات شعبية مليونية لنصرة القضية الفلسطينية

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر العراقيين، إلى الخروج في مظاهرات شعبية مليونية يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير لنصرة الشعب الفلسطيني.



وشدد الصدر، في "تغريدة" عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، على أن "تكون المظاهرات سلمية وترفع فيها الأعلام الفلسطينية والعراقية لنصرة المقاومة الفلسطينية".



ومن جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الاتحاد الأوربي إلى ممارسة دور حاسم من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وشدد السوداني، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق توماس سايلر على "وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، والذي تمثل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير".



حسب بيان للحكومة العراقية، تناول اللقاء العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في جميع المجالات ومناقشة إتفاقية الشراكة العراقية الأوروبية، وبحث عمل الشركات الأوروبية في العراق، في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الآمنة لعملها في البلد، خصوصًا بعد انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية.



وطبقا للبيان، تم بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.