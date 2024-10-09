أميرة أديب: السوشيال ميديا كانت وسيلتي لدخول عالم التمثيل بعد رفض عائلتي مساعدتي

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن استعدادها لإطلاق أغنية جديدة من إخراجها، مؤكدة أنها تحمل رسالة وستكون أقرب إلى الناس وأكثر وضوحا من أغنيتها الأولى.

وقالت خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة "DMC" مساء الثلاثاء، إن الأغنية الجديدة ستنال إعجاب الجمهور، متابعة: "لا أريد انتظار مكالمة التليفون؛ لأنها أكثر شيء محبط في العالم بمهنة التمثيل".

وتحدثت عن بداية رحلتها الفنية، مشيرة إلى أنها لجأت إلى منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لدخول مجال التمثيل بعد رفض عائلتها مساعدتها، قائلة: "أهلي رافضوا يساعدوني فأنا أخذت السوشبال ميديا كوسيلة؛ لكن عمري ما كنت عايزة سوشيال ميديا؛ لكن ما كنتش عارفة البداية إزاي".

وأوضحت أنها بدأت في نشر فيديوهاتها خلال فترة جائحة كورونا، لافتة أنها كانت خلال تلك الفترة بعمر الـ17 عامًا وتدرس التمثيل في الولايات المتحدة، قائلة: "بدأت في نشر الفيديوهات قلت نفسي لما أرجع مصر أكون معروفة والمخرجين يطلبوني؛ فبدأت أعمل الفيديوهات، والناس بدأت تتابعني".

وأشارت إلى أن فيديو نشرته عن جائحة كورونا؛ كان بمثابة نقطة تحول حيث زاد عدد متابعيها بشكل ملحوظ، موضحة أن والدتها الفنانة منال سلامة؛ كانت ترفض في البداية دخولها مجال صناعة المحتوى.