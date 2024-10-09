إصابة مستشار وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

أصيب شموئيل بوخاريس، مستشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في المعارك المحتدمة مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن حالة بوخاريس مستقرة في أعقاب الإصابة.

وبوخريس يشغل منصب قائد سرية في لواء ألكسندروني، وقد وصف مكتبه أن حالته جيدة.

وبدأت إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، حملة قصف جوي مكثفة في لبنان تقول إنها ضد أهداف لحزب الله، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه، بدء عمليات برية وصفتها بالمحدودة والمركزة عند الحدود، قبل أن تؤكد أمس الثلاثاء، توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان.

وأدت عمليات القصف في الأسبوعين الأخيرين لمقتل أكثر من ألف شخص في أنحاء مختلفة، بحسب السلطات اللبنانية. في حين يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل، ويعلن التصدّي لمحاولات تسلل حدودية.

وسبق أن أعلن حزب الله، أنه تصدّى بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية عند الحدود، غداة إعلان تل أبيب توسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان.

وأفاد الحزب في بيان، بأن مقاتليه قاموا بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي بيان منفصل، أشار الى أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية لدى محاولتها التقدم فجر الأربعاء، باتجاه منطقة اللبونة في جنوب غرب البلاد.

وكان الحزب أعلن الثلاثاء، تصدّيه لقوة إسرائيلية تسللت خلف موقع لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) داخل اللبونة، غداة قوله إنه أمر مقاتليه بالتريث في استهداف تحرّكات لجنود اسرائيليين خلف موقع آخر للقوة الدولية.