الخارجية الأمريكية تُقيل دبلوماسياً بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع صينية على صلة بالحزب الشيوعي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها فصلت دبلوماسيا أمريكيا بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع امرأة صينية يُزعم أن لها صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

ويعتقد أن هذا الفصل يعد الأول من نوعه لانتهاك حظر على مثل هذه العلاقات تم تطبيقه أواخر العام الماضي في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) قد أفادت في وقت سابق من هذا العام بأن وزارة الخارجية فرضت، في الأيام الأخيرة من رئاسة بايدن، حظرا على جميع العاملين الحكوميين الأمريكيين في الصين، بالإضافة إلى أفراد أسرهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية، من أي علاقات عاطفية أو جنسية مع مواطنين صينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان إن الدبلوماسي المعني تم فصله من الخدمة الخارجية بعد أن راجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو القضية وقررا أنه "اعترف بإخفاء علاقة عاطفية مع مواطنة صينية لها صلات معروفة بالحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف بيجوت: "تحت قيادة الوزير روبيو، سنواصل سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي موظف يُضبط وهو يقوّض الأمن القومي لبلادنا".

ولم يذكر البيان اسم الدبلوماسي، لكن هو وصديقته ظهرا في فيديو تم تصويره خلسة ونشر على الإنترنت من قبل ناشط محافظ.