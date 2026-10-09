جامعة العريش تطرح رؤى أكاديمية وشبابية لمستقبل سيناء ضمن «منتدى مصر 2026»

شاركت جامعة العريش في فعاليات «منتدى مصر 2026.. نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برئاسة الدكتور أيمن الشبيني، رئيس الجامعة، حيث عُقدت جلستان للحوار والمناقشة حول قضايا التنمية في شمال سيناء، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء والطلاب وممثلي الجهات المعنية.

وذكر بيان صادر عن جامعة العريش أن الجلسة الأولى تناولت القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وسبل توظيف البحث العلمي والخبرات الأكاديمية في تقديم حلول عملية تدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المجتمع السيناوي.

فيما ناقشت الجلسة الثانية دور الشباب في الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية تحويل الأفكار الطلابية إلى مشروعات تسهم في توفير فرص العمل وخدمة المجتمع، إلى جانب إعداد خريجين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكدت الجامعة أن مشاركتها تأتي في إطار دورها الوطني والمجتمعي، وحرصها على دعم جهود التنمية بشمال سيناء، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية وطاقات الشباب في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.