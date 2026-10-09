تواصل جمعية مصر الجديدة احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، غدا السبت، مجموعة من الفعاليات الموجهة للأطفال والأجيال الناشئة، في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973، وتعريفهم بأبرز محطات هذه الحرب وما حققته من إنجازات عسكرية.

وتتضمن الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، يستعرض الانتصار الذي حققه الجيش المصري، مسلطا الضوء على أبرز محطاته، وفي مقدمتها عبور قناة السويس، وتحطيم خط بارليف، واستعادة السيطرة على أجزاء من سيناء.

كما يتناول الفيلم دلالات النصر وما مثله من استعادة لثقة المصريين في قدرات قواتهم المسلحة، وفتح الطريق أمام الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة الأراضي المصرية المحتلة.