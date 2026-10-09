حملات مرورية على كورنيش الإسكندرية لمواجهة سباقات الموتوسيكلات والسيارات

كثفت إدارة شرطة مرور الإسكندرية حملاتها المرورية على طريق الكورنيش، اليوم الجمعة، لمواجهة سباقات الدراجات البخارية والسيارات الملاكي والاستعراضات الخطرة؛ استجابة لشكاوى المواطنين من الممارسات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

جاء ذلك بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير أمن الإسكندرية، ومتابعة اللواء محمد عبداللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، والعميد محمد أبو عيطة، وكيل إدارة المرور، لتكثيف التواجد المروري والتصدي بحزم للقيادة المتهورة والمخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

قاد الحملة العميد أحمد زغلول، مساعد مدير إدارة مرور الإسكندرية، بمشاركة ضباط القطاع، لمتابعة الحالة المرورية بطريق الكورنيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث الناجمة عن السلوكيات الخطرة.

ووفقا لمصدر أمني، تأتي الحملات استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن تنظيم بعض قائدي الدراجات البخارية والسيارات الملاكي سباقات واستعراضات خطرة بعد منتصف الليل، بما يمثل تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين ويؤثر في أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد المصدر استمرار الحملات المرورية على مدار ساعات اليوم، وعدم التهاون مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين أو تعوق السيولة المرورية، وذلك في إطار جهود فرض الانضباط وتحقيق الأمان على طرق المحافظة.