«فاهم» تواصل دعم الصحة النفسية للمرأة بعد انضمامها إلى التحالف الوطني

- مبادرة «إنتي قوية كده إزاي» تسلط الضوء على تجارب النساء وقصص كفاحهن



- حصة الصباح وعبد الناصر عمر ورباب عبد العاطي يشاركون في أحدث فعاليات المبادرة



تواصل مؤسسة «فاهم للدعم النفسي» جهودها لدعم الصحة النفسية وتمكين المرأة، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026، بالموافقة على انضمامها إلى عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي أحدث فعاليات مبادرة «إنتي قوية كده إزاي»، نظمت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، ندوة بمشاركة عدد من المتخصصين والقيادات النسائية والإعلاميات.

وشارك في الفعالية الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء المؤسسة، الذي تناول البعد النفسي في حياة المرأة العاملة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين مسئولياتها الأسرية والمهنية والمجتمعية.

وحلت الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، ضيفة شرف على الفعالية، واستعرضت جانبًا من رحلتها في دعم المرأة العربية وتمكينها اقتصاديًا.

ويعمل مجلس سيدات الأعمال العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ تأسيسه عام 1999، ويضم سيدات أعمال من 18 دولة عربية، وأُعيد انتخاب حصة الصباح رئيسة للمجلس لدورة 2026-2030.

كما شاركت مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، التي تناولت دور المجالات الإبداعية في دعم جهود التنمية وإبراز حضور المرأة المصرية في القطاعات المختلفة.

وحصلت عبد العاطي مؤخرًا على وسام رواد العمل العربي المشترك، إلى جانب تكريمها في ملتقى «آرتوداي» الدولي بالمتحف المصري الكبير.

وشهدت الفعالية حضور النائبة صبورة السيد، والتربوية زينات الشال، وزينب العتال، وصفاء السبكي، وياسمين الخاربوطلي، ورشا راغب، والإعلاميتين رولين قاسم وشيماء السباعي، والكاتبة الصحفية وفاء الغزالي، إلى جانب عدد من القيادات النسائية والإعلاميات.

وقالت نبيلة مكرم، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «استمتعنا بالتعرف على رحلة الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح، وبتعقيب من الدكتور عبد الناصر عمر على أهمية البعد النفسي في حياة المرأة، وهي بتحافظ على أسرتها، وبتشوف شغلها، وبتخدم بلدها».

وأضافت: «اتأثرنا بالدموع اللي نزلت وقت حديث الضيوف، وسعدنا بتبادل خبراتنا وإحنا بنواجه تحدياتنا بكل إيمان وقوة».

وتهدف مبادرة «إنتي قوية كده إزاي» إلى تسليط الضوء على قصص كفاح المرأة المصرية والنماذج الملهمة، ودعم صحتها النفسية وتمكينها مجتمعيًا، انطلاقًا من اعتبار الصحة النفسية حقًا أصيلًا وأحد شروط تحقيق التنمية.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات التي نظمتها المبادرة في المطرية والساحل الشمالي وحي الجمالية بالقاهرة التاريخية، للاحتفاء بسيدات واجهن ظروفًا صعبة واستطعن بناء تجارب ملهمة.

وتأسست مؤسسة «فاهم للدعم النفسي» رسميًا في يناير 2023، وتعمل من خلال 16 بروتوكول تعاون مع جهات حكومية وأهلية، بهدف مواجهة الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمرض النفسي، ونشر الوعي، وتوفير خدمات الدعم والعلاج في بيئة تحافظ على الكرامة والسرية.