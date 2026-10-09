 الخميس.. مناقشة المجموعة القصصية «كل الألوان أزرق» لمجدي القشاوي في دار العين - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2026 11:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟

النتـائـج تصويت

الخميس.. مناقشة المجموعة القصصية «كل الألوان أزرق» لمجدي القشاوي في دار العين

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 11:12 م

تنظم دار العين للنشر، برئاسة الدكتورة فاطمة البودي الخميس 15 أكتوبر، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «كل الألوان أزرق» للكاتب مجدي القشاوي، وذلك في السادسة مساءً، بمقر الدار في 4 شارع ممر بهلر، من ميدان طلعت حرب.

يناقش المجموعة الدكتور محمد عبد الباسط عيد، والناقد مجدي نصار، فيما تدير الندوة الكاتبة منى أبو النصر.

وتقدم المجموعة تجربة أدبية تتقاطع فيها المشاعر الإنسانية مع التأملات في الحياة، من خلال كتابة شاعرية تستكشف الحكايات المحملة بالهدوء والحزن، وتمنح اللون الأزرق دلالات تتصل بالحلم والحنين والتأمل في الجمال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك