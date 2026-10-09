تنظم دار العين للنشر، برئاسة الدكتورة فاطمة البودي الخميس 15 أكتوبر، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «كل الألوان أزرق» للكاتب مجدي القشاوي، وذلك في السادسة مساءً، بمقر الدار في 4 شارع ممر بهلر، من ميدان طلعت حرب.

يناقش المجموعة الدكتور محمد عبد الباسط عيد، والناقد مجدي نصار، فيما تدير الندوة الكاتبة منى أبو النصر.

وتقدم المجموعة تجربة أدبية تتقاطع فيها المشاعر الإنسانية مع التأملات في الحياة، من خلال كتابة شاعرية تستكشف الحكايات المحملة بالهدوء والحزن، وتمنح اللون الأزرق دلالات تتصل بالحلم والحنين والتأمل في الجمال.