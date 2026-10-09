ماريسكا يعلن جاهزية هالاند لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية النجم النرويجي إيرلينج هالاند للمشاركة في مواجهة ليفربول، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة مع عودة المنافسات المحلية عقب فترة التوقف الدولي التي امتدت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية خارج ملعبه أمام ليفربول.

وكان هالاند قد غادر مباراة منتخب بلاده النرويج أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، كإجراء احترازي، بعد سلسلة من المباريات المكثفة على الصعيد الدولي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، طمأن ماريسكا الجماهير بشأن حالة المهاجم النرويجي، مؤكدًا جاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة على ملعب أنفيلد.

وقال مدرب مانشستر سيتي: «هالاند بخير. ذهب إلى ماربيا، وحصل على يومين أو ثلاثة أيام من الراحة، ولعب الجولف وخضع لبرنامج استشفاء. إنه جاهز لمواجهة أنفيلد، وحالته جيدة».

وأضاف ماريسكا، متحدثًا عن عودة اللاعبين إلى التدريبات بعد فترة التوقف الدولي: «كان من الجيد رؤيته ورؤية بقية أفراد الفريق. كان اللاعبون منشغلين مجددًا بمنتخباتهم الوطنية، ثم حصلوا على بضعة أيام من الراحة قبل العودة إلى العمل من جديد. كان من الجيد رؤيته مرة أخرى».

وفي المقابل، تأكد غياب فيل فودين عن رحلة مانشستر سيتي إلى ملعب أنفيلد، بسبب استمرار عقوبة إيقافه.

ولا يزال اللاعب الدولي الإنجليزي يقضي عقوبة الإيقاف، عقب طرده خلال فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر الماضي.