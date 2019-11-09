سكاي نيوز: الملياردير مايكل بلومبرج ينضم رسميا إلى سباق رئاسة أمريكا

أفاد موقع "سكاي نيوز عربي"، بأن الملياردير وقطب الأعمال البارز مايكل بلومبرج، أعلن اليوم السبت، انضمامه بشكل رسمي إلى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقدم بلومبرج، أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجاءت خطوة بلومبرج رغم أن الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك على مدى 12 عاماً، قال في مارس الماضي، إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت إحدى الصحف الأمريكية في وقت سابق عن مصدر مقرب من بلومبرج قوله: "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ مايكل بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز، فهذان العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاماً "أفسدته وول ستريت" والمليارديرات والشركات الكبيرة.

وبلومبرج، هو المصنف التاسع الأكثر ثراءً في العالم من قبل مجلة "فوربس"، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سخر من الملياردير مايكل بلومبرج، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض في وقت سابق: "أعرف مايكل. لقد أصبح مجرد نكرة. ليس هناك أحد أفضل مواجهته على مايكل الصغير".