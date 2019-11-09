محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء أمس الجمعة، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.

حضر الاحتفال اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب، والعقيد أسامة رضوان نائب المستشار العسكري بقنا، والمقدم أحمد حسني ممثل جهاز الأمن الوطني بقنا، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مصطفى الصغير مدير منطقة وعظ قنا، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد نور، تلاها كلمة الشيخ مصطفى الصغير، متحدثا عن أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب وتحس على الخير والسلام وتنبذ العنف والتطرف.

وألقى الشيخ محمد الطراوي، كلمة تناول فيها ذكرى مولد الرسول الكريم وضرورة التأسي بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وجميل فضائله التي تعد دستورا للحياة السليمة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم بين الناس.

وعقب الاحتفال، تبادل محافظ قنا التهنئة بالمولد النبوي الشريف مع الحاضرين من القيادات الأمنية والتنفيذية وأبناء المحافظة، متمنيا من الله أن تحمل الأيام القادمة المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية في ظل قيادة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.