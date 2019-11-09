رواندا تستضيف مؤتمر القمة الدولي الرابع لمكافحة الفساد

تستضيف العاصمة الرواندية (كيجالي) مؤتمر القمة الدولي الرابع لمكافحة الفساد، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح منظمو المؤتمر - في بيان اليوم السبت - أنه سيتم عقد القمة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. مشيرا إلى أن الهدف من انعقاده، هو رفع مستوى الوعي والدعم والتضامن لمكافحة الفساد وتشجيع المبادرات الجديدة الرامية إلى إيجاد مجتمعات خالية من الفساد.

وأشاروا إلى أنه سيتم توزيع جوائز على من حققوا إنجازات بارزة وقاموا بإجراء بحوث أكاديمية وتعليمية، وقدموا ابتكارات لمكافحة الفساد، إضافة إلى تقديم جوائز لمن قاموا بأعمال إبداعية من الشباب لتحقيق هذا الهدف، وذلك تقديراً لمبادرات الشباب لمكافحة الفساد.

ولفت منظمو المؤتمر إلى أن هذه الجوائز تهدف أيضاً إلى تشجيع تقديم حلول مبتكرة لمكافحة الفساد من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات والبرامج المتطورة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بهذا الشأن.

من جانبه، قال وزير العدل الرواندي جونستون باسينجى: "إن رواندا ترحب بكافة الضيوف، بما فيهم رؤساء الدول، الذين سيحضرون المؤتمر الذي سيتم خلاله توزيع جوائز على من أسهموا بصورة بارزة في مكافحة الفساد".

وأضاف: "كنا نتطلع إلى استضافة هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى تقدير الشخصيات المتميزة في مكافحة الفساد، والحث على مواصلة العمل من أجل التشجيع على النزاهة والمحاسبة".