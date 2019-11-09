أعلن المجلس الدستوري فى الجزائر، اليوم السبت ، رفض الطعون المقدمة من 9 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر القادم و موافقته على قائمة المرشحين الخمسة التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، ومرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، ورئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، ورئيس الوزراء الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي عز الدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومن المقرر انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، السبت المقبل، وفقا لما تنص عليه أحكام قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 173 من قانون الانتخابات إلى أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع".