 بومبيو: حرب الأسد «الوحشية» ضد الشعب السوري لا داع لها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو: حرب الأسد «الوحشية» ضد الشعب السوري لا داع لها

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:14 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:16 م

الأسد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 شركة وأعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسؤولين عسكريين؛ لدعمهم حرب بشار الأسد «الوحشية».

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن «حرب الأسد الوحشية لا داعٍ لها ضد الشعب السوري»، قائلًا إن «تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، لا يزال الطريق الوحيد للمضي قدمًا».

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن أمريكا فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات تتعلق بسوريا على ثمانية أفراد و11 كيانا من بينهم شركات متورطة في قطاع النفط.

 

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