بومبيو: حرب الأسد «الوحشية» ضد الشعب السوري لا داع لها

الأسد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 شركة وأعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسؤولين عسكريين؛ لدعمهم حرب بشار الأسد «الوحشية».

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن «حرب الأسد الوحشية لا داعٍ لها ضد الشعب السوري»، قائلًا إن «تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، لا يزال الطريق الوحيد للمضي قدمًا».

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن أمريكا فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات تتعلق بسوريا على ثمانية أفراد و11 كيانا من بينهم شركات متورطة في قطاع النفط.

Today, the U.S. sanctioned 19 businesses, Syrian Parliament members, financiers, and military officials for supporting Bashar al Assad’s needless, brutal war against the Syrian people. Implementing UNSCR 2254, including a nationwide ceasefire, remains the only path forward.