وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ80 عاما

توفي الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل إلا أنا حدوتة حكايتي مع الزمان.

وانهالت كلمات التعازي من قبل العاملين بإحدي المدارس الدولية التي تمتلكها شقيقته درية خليل صاحبة المدرسة، مشيرين أن حالة الفنان تدهورت بشدة إثر إصابته بفيروس كورونا، أثناء تصويره المشاهد الأخيرة من حكاية "حكايتي مع الزمان" التي جمعته بالفنانة ميرفت أمين.

يذكر أن الفنان أحمد خليل مواليد 15 يناير عام 1941، ولديه بصمة واضحة في الدراما التليفزيونية، أبرزها مسسل الجماعة وشرف فتح الباب ورمانة الميزان وقصة الامس وغيرها.