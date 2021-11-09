ارتفاع قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 9ر0% سنويا إلى 857ر577 تريليون ين (12ر5 تريليون دولار).

كانت قيمة القروض قد زادت خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 6ر0% وفقا للبيانات المعدلة.

وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% سنويا إلى 525ر501 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 3ر1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 332ر76 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 3ر5% سنويا إلى 233ر3 تريليون ين.، بعد تراجعها بنسبة 3ر4% خلال الشهر السابق.