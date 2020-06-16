وزير الخارجية الروسى: تدريبات الناتو فى البحر الأسود تهدف إلى احتواء موسكو

أعرب وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف " عن اعتقاده أن تدريبات حلف شمال الأطلنطي/ الناتو /في البحر الأسود تتعلق بهدف واشنطن الرامي إلى احتواء موسكو .

وقال وزير الخارجية الروسي في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم " إنني أعتقد أن تدريبات الناتو ترتبط برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في انتهاج سياسة احتواء روسيا ، ولكن روسيا مستعدة لمواجهة أي تطورات " .

وأكد وزير الخارجية الروسي قائلا " لقد اعتادنا الاستعداد لأي استفزازات في علاقاتنا مع حلف الأطلنطي منذ سنوات كثيرة، وهذا الاستعداد مسألة مؤكدة " .

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول السادس الأمريكي كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن توجه سفينة القيادة " ماونت ويتنى " إلى البحر الأسود لأجراء عمليات مع حلفاء وشركاء بحلف الأطلنطي، وأفادت تقارير إخبارية بأن السفينة " ماونت ويتنى " والمدمرة الأمريكية " بورتر " دخلتا بالفعل إلى ميناء باتومى الجورجى .

ح ع/م م ب/ ه م غ