أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ديربي كانتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره ديربي كانتي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة.

وغاب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، عن قائمة فريقه ليفربول أمام ديربي كانتي، بسب رغبة كلوب في إراحة لاعبيه الأساسين في تلك المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول في مواجهة ديربي كانتي كما يلي:

حراسة المرمى: كاويمين كيلير

الدفاع: كوستاستينوس تسيميكاس - جو جوميز - كالفين رامسي - ناثانيل فيليبس

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - أليكس تشامبرلين - بوبي كلارك - ملكامو فراوندورف

الهجوم: فابيو كارفاليو - لايتون ستيوارت.